Эксперты назвали популярные напитки, которые разрушают зубы и повреждают эмаль

Стоматологи предупреждают, что многие напитки, которые мы считаем полезными, могут крайне негативно сказаться на состоянии ваших зубов.

Стоматологи перечислили напитки, которые разрушают зубную эмаль.

Об этом пишет styler.

Чай считается очень полезным тонизирующим напитком, но увлекаться им не стоит. В больших количествах чай может навредить зубам. Дело в том, что листья чая богаты фтором. При заваривании часть этого вещества переходит в напиток. Фтор необходим для здоровья зубов, но если его избыток, костная ткань начинает разрушаться.

Вода с лимоном — популярный напиток среди тех, кто ведет правильный образ жизни или пытается похудеть. Он действительно полезен, но врачи предупреждают, что лимонный сок, как и цитрусы вообще — являются вредными продуктами для зубов. В них много лимонной кислоты, способной разъедать эмаль и вымывать с поверхности минералы.

Фруктовые соки, особенно цитрусовые фреши. Причина в тех же кислотах, которые разрушают зубы. А в пакетированных соках есть сахар, а он способствует образованию кариеса.

Энергетические напитки разрушают зубы за считанные дни регулярного употреблени. Зубная эмаль от них повреждается вдвое сильнее, чем от других сладких напитков.

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