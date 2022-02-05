Врач назвал продукт, понижающий иммунитет

Самым вредным для нашего иммунитета продуктом врачи называют сахар.
Об этом сообщает Новини Live
Не смотря на то, что глюкоза является важным соединением для работы мозга, в природе так просто сахар найти невозможно. Именно поэтому клетки получают его путем определенных биохимических превращений, на которые специально настроена работа желудочно-кишечной и эндокринной систем. Однако, если получать сладости слишком просто и бесконтрольно, в организме постепенно начинается серьезный сбой.
После ряда сложных превращений при нарушении углеводного обмена рано или поздно настанет момент, когда глюкоза в таком количестве будет больше не нужна, так как она теперь свободно плавает в крови. И тогда у вас могут начаться проблемы со здоровьем. Например, начнет падать зрение, а также проблемы с транспортом кислорода в организме.
А следующим шагом будет расстройство иммунной системы.
Поэтому стоит уменьшить количество чистого сахара, которй вы употребляете, а также придерживаться здорового образа жизни и заниматься спортом.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что диетолог рассказала какие фрукты нужно есть зимой.
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