Врач назвал ранние симптомы рака желудка

Санджай Мехта заявляет, что людям не стоит игнорировать трудности при глотании, боли в верхней части живота и потерю веса, так как эти симптомы могут указывать на рак желудка.

Люди часто не обращают внимания на признаки, которые подает их организм при серьезных заболеваниях. К ним относятся и ранние признаки рака желудка, о которых решил рассказать врач общей практики Санджай Мехта.

На ранних стадиях этого типа рака, говорит он, такие симптомы, как изжога, несварение желудка, потеря аппетита, тошнота и рвота, часто бывают неопределенными.

Однако пациенты могут испытывать трудности при глотании, боли в верхней части живота и потерю веса.

Также ранним признаком рака желудка Мехта назвал желудочное кровотечение, которое приводит к развитию анемии. В этом случае можно сделать анализ крови, чтобы проверить, не уменьшилось ли количество красных кровяных телец.

Курсор ранее писал, что медики выяснили, дефицит какого витамина повышает тяжесть коронавируса. Ученые рассказали, как болеют люди с низким и оптимальным уровнем витамина D. Они также констатировали очевидную корреляцию между его дефицитным состоянием и смертностью. По словам медиков, это еще раз доказывает важность сбалансированного питания и получения полного спектра витаминов во время пандемии.

Кроме того, ученые назвали продукт, который ускоряет старение организма. Ученый из Великобритании Дэвид Ганн в течение многих лет проводил собственные исследования, пытаясь выяснить, почему люди одного возраста выглядят по-разному. Британский эксперт провел собственное исследование и выяснил, что один из продуктов, который почти каждый человек употребляет ежедневно, может привести к быстрому старению организма.

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