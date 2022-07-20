Врач перечислила продукты, которые вредны для щитовидной железы

На состояние здоровья влияет множество факторов и одним из самых важных является питание. Эндокринолог Анна Шаргородская рассказала, какими продуктами не стоит злоупотреблять, если не хотите навредить щитовидной железе.
Об этом сообщает издание Meta.
Специалист отметила, что в рационе желательно ограничить различные подсластители и сладкое в целом, потому что сахар может стать причиной проблем с выработкой тироксина — гормона, регулирующего энергетический и пластический обмен в организме.
Также врач рекомендуется ограничить употребление соевых продуктов, а их круп — просо, потому что в их составе есть фитоэстрогены, которые препятствуют переводу гормона щитовидной железы Т4 в Т3.
Также не желательно злоупотреблять молочными продуктами. Нужно ограничить употребление продуктов из коровьего молока, глютен: он содержится в пшенице, ржи, овсе, ячмене и других злаках.
«Курсор» писал ранее, что горячий суп – идеальное решение для трапезы. Медики назвали причины добавить в суп кости, так как помимо насыщенного вкуса, они помогают лучше уснуть, укрепить щитовидную железу и разгладить морщины.
Еще мы писали, что ужинать следует не позднее чем за три часа до сна, причем ужин не должен включать «тяжелые» продукты — баранину, свинину, говядину.