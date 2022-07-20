Врач перечислила продукты, которые вредны для щитовидной железы

Кандидат медицинских наук и эндокринолог Анна Шаргородская рассказала, какие продукты следует ограничить в рационе, потому что они вредят щитовидной железе.

На состояние здоровья влияет множество факторов и одним из самых важных является питание. Эндокринолог Анна Шаргородская рассказала, какими продуктами не стоит злоупотреблять, если не хотите навредить щитовидной железе.

Об этом сообщает издание Meta.

Специалист отметила, что в рационе желательно ограничить различные подсластители и сладкое в целом, потому что сахар может стать причиной проблем с выработкой тироксина — гормона, регулирующего энергетический и пластический обмен в организме.

Также врач рекомендуется ограничить употребление соевых продуктов, а их круп — просо, потому что в их составе есть фитоэстрогены, которые препятствуют переводу гормона щитовидной железы Т4 в Т3.

Также не желательно злоупотреблять молочными продуктами. Нужно ограничить употребление продуктов из коровьего молока, глютен: он содержится в пшенице, ржи, овсе, ячмене и других злаках.

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