Медики назвали продукт, укрепляющий щитовидную железу

Зима позади и впереди прохладные выходные. Нет никаких сомнений, что горячий суп – идеальное решение для трапезы. Медики назвали причины добавить в суп особый ингредиент, так как помимо насыщенного вкуса, он помогает лучше уснуть, укрепить щитовидную железу и разгладить морщины.

Прежде чем вы решите выбросить кости в мусорное ведро, медики предлагают добавить их в суп, чтобы вы увидели, как блюдо повлияет ваше здоровье.

Помимо насыщенного вкуса, кости придают супу обилие полезных веществ и питательной ценности. Кости животных богаты кальцием, магнием, калием, фосфором и другими минералами, необходимыми для укрепления костей, а также важными аминокислотами, такими как глицин и глютамин.

Рыбьи кости также содержат йод, необходимое вещество для здоровой функции щитовидной железы и обмена веществ. Кроме того, кости считаются отличным источником коллагена, который является важным компонентом в предотвращении старения, поддержании сияющей кожи, сильных волос и устранении морщин.

Костный мозг особенно богат следующими питательными веществами:

железо

витамины А и К.

жирные кислоты

селен

цинк

марганец

Костный бульон является источником желатина, который в организме распадается на коллаген. Коллаген помогает строить хрящи, связки и сухожилия, которые помогают движению и затемняют суставы. Обзор исследования 2017 года предполагает, что добавки с желатином увеличивают количество коллагена в тканях, что может помочь защитить суставы в случае повышенного стресса.

Уменьшает кишечные инфекции

Аминокислоты, содержащиеся в костном бульоне, полезны для легкого пищеварения, особенно глутаминовая кислота. Исследование 2017 года показало, что люди с воспалительным заболеванием кишечника имеют более низкий уровень аминокислот в организме.

Помогает со сном

Хорошая причина пить костный бульон за ужином. Аминокислоты в костном бульоне могут помочь вам лучше спать. Исследование 2015 года обнаружило связь между аминокислотой глицином и улучшением сна, и люди, принимавшие глицин перед сном, испытывали меньше усталости в течение следующего дня.

Другое исследование показало, что прием 3 граммов глицина перед сном значительно улучшил качество сна у людей, у которых была бессонница. Прием глицина перед сном помог участникам быстрее заснуть, поддерживать более глубокий сон и реже просыпаться ночью. Это исследование также показало, что глицин помог уменьшить дневную сонливость и улучшить умственную деятельность и память.

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