Врач назвала лучшие продукты для позднего ужина

Елена Соломатина считает, что ужинать следует не позднее чем за три часа до сна, причем ужин не должен включать «тяжелые» продукты — баранину, свинину, говядину.

Диетолог Елена Соломатина порекомендовала продукты, которые подходят для позднего ужина. Специалист также рассказала, за какое время до сна можно есть.

Эксперт предупредила, что ужин не должен быть плотным, «тяжелым». Если это «тяжелый» ужин, когда на ночь человек ест баранину, свинину, говядину, что-то со сложным гарниром, например, жареный картофель, то сон может нарушиться. Поэтому гормоны, необходимые для регенерации клеток, не будут вырабатываться в полном объеме.

Соломатина советует не есть на ночь углеводы — сладости, выпечку. Такие продукты дают энергию, но когда человек спит, организм должен отдыхать. Поэтому избыток энергии будет либо нарушать сон, либо откладываться в виде жира. В результате — лишний вес.

Эксперт подчеркнул, что простой ужин следует съедать примерно за три часа до сна, а тяжелый — за четыре часа. При этом лучше съесть что-то «легкое», белковое.

«Можно выпить стакан кефира, йогурта, простокваши, съесть сыр или два яичных белка. Кто-то может съесть вместе с желтком, кто не боится поправиться».

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