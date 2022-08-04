Врач раскрыл огромную пользу употребления теплой воды натощак

Врач Алексей Воротников утверждает, что употребление теплой воды натощак помогает органам ЖКТ. Они участвуют в выработке энергии в течение дня.

Об этом пишет doctor.

Специалист посоветовал употреблять теплую воду, температура которой будет в районе 40-50 градусов. В этом случае организму не нужно будет ее нагревать и тратить энергию. Он отметил, что слишком холодная вода может вызвать проблемы с желудком.

Специалист добавил, что люди, которые вводят такой ритуал в привычку, замечают улучшение пищеварения, а также то, что органы желудочно-кишечного тракта начинают работать лучше.

В связи с этим специалист советует выпивать воду натощак тем, кто страдает от дисфункции кишечника и поджелудочной, гастритом и сахарным диабетом.

Такая привычка станет полезной для всех, уверяет специалист. Изменения своего самочувствия в лучшую сторону вы замените уже через пару недель.

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