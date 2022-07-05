Врач рассказал о том, что случится, если пить много воды

Доктор Майкл Болл заявляет, что если пить больше литра воды в час может случиться интоксикация, за которой последуют тошнота, рвота забывчивость и головная боль.

Доктор Майкл Болл рассказал, что произойдет с организмом, если пить слишком много воды. Эксперт предупредил об опасных последствиях, связанных с избытком жидкости.

По словам Бола, избыток воды вредит почкам. Если выпивать более одного литра в час, может возникнуть интоксикация или другие побочные эффекты.

Специалист назвал признаки, указывающие на водную интоксикацию: тошнота и рвота; спутанность сознания; забывчивость; головная боль.

Человеку, пострадавшему от избытка воды, необходима медицинская помощь. В противном случае за интоксикацией могут последовать: галлюцинации; судороги; нарушение речи; слабость; мышечные спазмы; ухудшение работы мозга; кома.

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