Врач рассказал об опасности аллергического насморка

Врач Андрея Продеус заявляет, что игнорирование аллергического насморка может привести к появлению конъюнктивита, а в некоторых случаях даже повышает риск развития астмы.

По словам педиатра-иммунолога Андрея Продеуса, аллергический довольно опасен: он нарушает дыхание. Аллергический ринит сопровождается заложенностью носа, зудом, человек часто чихает, постоянно течет прозрачная жидкость. В некоторых случаях может возникнуть аллергический конъюнктивит, который проявляется в виде покраснения глаз, слезотечения, зуда и жжения.

У детей аллергический ринит может сочетаться с инфекционным. В таких случаях необходимо обратиться к врачу, чтобы не перепутать виды заболевания и получить адекватное лечение. Эксперт предупредил, что воспаление, вызванное аллергией, может распространиться на нижние дыхательные пути, что, в свою очередь, повышает риск развития астмы.

«Человек начинает дышать через рот. То есть воздух поступает не нагретый, не отфильтрованный. Это значит, что человек становится более уязвимым к аллергии, респираторным заболеваниям и так далее», — объяснил Продеус опасность аллергического ринита.

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