Врач рассказала, что такое антиоксиданты и в каких продуктах их искать

Антиоксиданты очень важны для всех органов и систем организма.

Врач Мария Вороненко отметила, что организм необходимо обогащать антиоксидантами — природными веществами, состоящими из витаминов и минералов, потому что они поддерживают состояние нашего здоровья.

Об этом она рассказала на своем Telegram-канале.

По словам специалиста, антиоксиданты могут противодействовать свободным радикалам, которые повреждают ДНК, липиды и белки. То есть, они — защитники организма от старения, болезней, помогающие очистить организм от токсинов.

Благодаря многочисленным исследованиям, сегодня мы точно знаем, что к сильнейшим антиоксидантам относятся:

Витамин С. Он улучшает работу иммунной системы, укрепляет сердечно-сосудистую систему. Содержится в брокколи, цветной и брюссельской капусте, помидорах, апельсинах, лимонах.

Витамин Э. Омолаживает и улучшает состояние кожи и волос, отвечает за здоровье слизистых и остроту зрения. Большое количество находится в авокадо, шпинате, орехах, растительных маслах.

Селен. Поддерживает иммунитет, ускоряет метаболизм, участвует в регенерации клеток. А содержится в морской капусте, рыбе, говядине, коричневом рисе, орехах и бобовых.

Ликопен. Защищает от пестицидов, поддерживает зрение, улучшает интеллектуальную и физическую деятельность. Ликопен можно встретить в моркови, тыкве, брокколи, абрикосах, шпинате, апельсинах.

«Курсор» писал ранее, если вы добавляете в свой рацион определенные продукты, которые полны антиоксидантов, полезных жиров, воды и необходимых питательных веществ, существует высокая вероятность того, что ваше тело оценит это и, по крайней мере, замедлит процесс старения.