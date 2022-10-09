Включите в рацион, чтобы оставаться молодыми: названы лучшие антивозрастные продукты

Диетолог Анджали Мукерджи в своем недавнем видео в Instagram поделилась тем, как употребление питательных фруктов и овощей может заставить исчезнуть тусклый цвет лица и тонкие линии. Она также поделилась списком продуктов, которые задерживают процесс старения.
Омолаживающие продукты, которые помогут вам оставаться в форме и здоровыми
1. Капуста
Как и другие крестообразные овощи, капуста богата индол-3-карбинолом, который помогает исправить доминирование эстрогена и обладает мощными омолаживающими свойствами.
2. Морковь
Морковь помогает снизить уровень холестерина, снизить риск развития рака и повысить иммунные функции.
3. Виноград
Этот фрукт содержит мощные антиоксиданты, которые могут бороться со свободным радикальным повреждением клеток в вашем организме.
4. Лук
Они помогают разбавить кровь, повысить уровень холестерина и богаты кверцетином, который является мощным противовоспалительным средством. Как и чеснок, лук обладает мощными антивозрастными преимуществами.
5. Помидор
Этот овощ является самым богатым источником ликопина, замечательного антиоксиданта, который помогает защитить здоровье мозга. Помидор также обладает мощными противораковыми и антивозрастными свойствами.
6. Шпинат
Лютеин в шпинате обладает мощными омолаживающие свойствами и отлично подходит для здоровья глаз. Шпинат богат фолиевой кислотой, необходимой для репарации ДНК, что, в свою очередь, замедляет процесс старения.
Таким образом, независимо от того, какой диеты вы соблюдаете — веганскую, вегетарианскую, невегетарианскую, с высоким содержанием белка и т. д., жизненно важно есть овощи для каждого приема пищи, чтобы задержать процесс старения.
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