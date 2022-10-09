Включите в рацион, чтобы оставаться молодыми: названы лучшие антивозрастные продукты

Если вы добавляете в свой рацион определенные продукты, которые полны антиоксидантов, полезных жиров, воды и необходимых питательных веществ, существует высокая вероятность того, что ваше тело оценит это и, по крайней мере, замедлит процесс старения.

Диетолог Анджали Мукерджи в своем недавнем видео в Instagram поделилась тем, как употребление питательных фруктов и овощей может заставить исчезнуть тусклый цвет лица и тонкие линии. Она также поделилась списком продуктов, которые задерживают процесс старения.

Омолаживающие продукты, которые помогут вам оставаться в форме и здоровыми

1. Капуста

Как и другие крестообразные овощи, капуста богата индол-3-карбинолом, который помогает исправить доминирование эстрогена и обладает мощными омолаживающими свойствами.

2. Морковь

Морковь помогает снизить уровень холестерина, снизить риск развития рака и повысить иммунные функции.

3. Виноград

Этот фрукт содержит мощные антиоксиданты, которые могут бороться со свободным радикальным повреждением клеток в вашем организме.

4. Лук

Они помогают разбавить кровь, повысить уровень холестерина и богаты кверцетином, который является мощным противовоспалительным средством. Как и чеснок, лук обладает мощными антивозрастными преимуществами.

5. Помидор

Этот овощ является самым богатым источником ликопина, замечательного антиоксиданта, который помогает защитить здоровье мозга. Помидор также обладает мощными противораковыми и антивозрастными свойствами.

6. Шпинат

Лютеин в шпинате обладает мощными омолаживающие свойствами и отлично подходит для здоровья глаз. Шпинат богат фолиевой кислотой, необходимой для репарации ДНК, что, в свою очередь, замедляет процесс старения.

Таким образом, независимо от того, какой диеты вы соблюдаете — веганскую, вегетарианскую, невегетарианскую, с высоким содержанием белка и т. д., жизненно важно есть овощи для каждого приема пищи, чтобы задержать процесс старения.

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