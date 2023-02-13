Врачи рассказали о связи между сухостью глаз и щитовидной железой

Неудобное и болезненное состояние глаз может быть связано с проблемами щитовидной железы, которая имеет небольшой размер и выглядит как бабочка, расположенная прямо у основания шеи. Сухость глаз даже рассматривается как первый признак заболевания щитовидной железы. Так что не хватайтесь за глазные капли. Иногда лучше провериться и посмотреть, связана ли сухость глаз с заболеванием щитовидной железы.

Компания HealthShots проконсультировалась с доктором Махешем Чаваном и доктором Абхишеком Хошингом, чтобы изучить связь между сухостью глаз и заболеванием щитовидной железы.

Может ли щитовидная железа вызывать сухость глаз?

Ответ: да, гипертиреоз (заболевание, которое сопровождается избытком гормонов щитовидной железы и ускорением обмена веществ) может поражать несколько систем организма, включая глаза. Доктор Чаван говорит, что наряду с сухостью глаз щитовидная железа может вызывать зуд или жжение в глазах, чувство песка и болезненность. Он предупреждает, что это может быть одним из первых признаков заболевания щитовидной железы.

Поичем сухость глаз из-за проблем с щитовидкой— это серьезный недуг со зрением, так как заболевание щитовидной железы может даже привести к слепоте.

Заболевание щитовидной железы требует обследования у эндокринолога и офтальмолога.

Читайте также: как правильно наносить парфюм, чтобы приятный аромат держался весь день.