Врач рассказала, почему утром не хочется завтракать и что с этим делать

Британский врач Элли Кэннон рассказала, что часто люди утром просыпаются с такой тошнотой, что не могут заставить себя съесть завтрак. Однако на это может влиять несколько причин.

По словам специалиста, вполне ненормально просыпаться ежедневно с ощущением тошноты или какими-то другими похожими симптомами. Поэтому человеку однозначно следует как можно быстрее посетить врача общей практики. Одна из самых распространенных причин ежедневной тошноты — это тревожные расстройства, например, стресс, который часто проявляется физиологическими симптомами.

Тревожное состояние приводит к учащению сердцебиения, головной боли и другим неприятным признакам. Однако только с помощью личного контакта и проведенных тестов врач правильно определит причину и назначит соответствующее лечение, которое избавит от существующих проблем.

Эксперт говорит, что причины постоянной тошноты одной психологией не исчерпываются, к ней могут вызвать расстройства желудка, например, гастрит или кислотный рефлюкс. Нарушения кишечника тоже провоцируют ежедневную тошноту.

Также тошнота может быть распространенным побочным эффектом лекарств, поэтому следует внимательнее присмотреться к препаратам, которые человек регулярно принимает. Чрезмерное количество алкоголя провоцирует ежедневную тошноту.

Кроме того, ночью и во время сна уровни некоторых гормонов в организме колеблются. Это может изменить аппетит человека.

Специалисты рассказывают, что уровень адреналина обычно повышается по утрам. Считается, что этот гормон подавляет аппетит, замедляя скорость опорожнения желудка и увеличивая расщепление углеводов, которые хранятся в печени и мышцах, чтобы питать тело.

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