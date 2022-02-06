Минимальные усилия: 10-минутный бег может улучшить работу мозга и настроение

Исследователи из Университета Цукубы показывают, что повышенная активация билатеральной префронтальной коры головного мозга сопровождает улучшение настроения и когнитивных функций уже после непродолжительного бега средней интенсивности.

Бег может быть полезным занятием для улучшения психического здоровья. Исследователи из Университета Цукубы обнаружили, что всего десять минут бега средней интенсивности увеличивают локальный приток крови к различным участкам билатеральной префронтальной коры — части мозга, которая играет важную роль в контроле настроения и исполнительных функций.

Об этом пишет научно-популярное издание «SciTechDaily».

Эти результаты могут способствовать разработке более широкого спектра рекомендаций по лечению для улучшения психического здоровья. Есть четкие доказательства того, что физическая активность имеет много преимуществ, таких как способность улучшать настроение.

Бег всегда играл важную роль в благополучии человека. Уникальная форма и эффективность человеческого бега, которая включает в себя способность выдерживать форму напряжения (т. е. бег трусцой, а не спринт), и эволюционный успех человека тесно связаны.

Несмотря на этот факт, исследователи еще не изучали влияние бега на области мозга, отвечающие за настроение и исполнительные функции.

«Учитывая степень исполнительного контроля, необходимого для координации баланса, движения и толчка во время бега, логично, что в префронтальной коре будет повышенная активация нейронов и что другие функции в этой области выиграют от этого увеличения ресурсов мозга», — объясняет профессор Хидэаки Соя.

Чтобы проверить свою гипотезу, исследовательская группа использовала хорошо зарекомендовавший себя тест Stroop Color-Word Test и собирала данные о гемодинамических изменениях, связанных с активностью мозга, когда участники выполняли каждое задание.

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