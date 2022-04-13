Врачи назвали главные причины бессонницы

Недостаток сна в течение длительного периода времени связан с широким спектром проблем со здоровьем , включая сердечно- сосудистые заболевания , диабет и психические расстройства.

Основными причинами беспокойного ночного сна являются чувство стресса, беспокойство о деньгах и невозможность получить нужную температуру.

Об этом сообщает Independent.

Также одним из факторов является то, что 38% взрослых страдают от плохого сна из-за неудобного матраса.

Между тем, 36% не могут заснуть из-за храпа партнера.

Нарушения окружающей среды, такие как шум уличного движения и световое загрязнение, проникающее через окно спальни, также могут нарушить сон.

Другими причинами плохого ночного сна также является плохое самочувствие или употребление напитков с кофеином в течение дня.

Большинству взрослых требуется от семи до девяти часов сна в сутки, а детям и подросткам — еще больше. Если вы спите меньше необходимого количества, это может привести к недосыпанию.

Есть три категории недосыпания, которые зависят от того, как долго человек страдает от недостатка отдыха.

Острая депривация сна относится к короткому периоду недосыпа, тогда как хроническая депривация сна определяется как «сокращение сна, которое сохраняется в течение трех месяцев или дольше».

Хронический дефицит сна относится к продолжающемуся недосыпанию, а также к плохому качеству сна, возникающему из-за сбоев.

В краткосрочной перспективе недостаток сна может привести к замедлению мышления и времени реакции, снижению концентрации внимания, ухудшению памяти, раздражительности и нехватке энергии.

Но если человек не может нормально спать в течение более длительных периодов времени, это может создать значительный риск для его физического и психического здоровья.

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