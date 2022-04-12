Биологически активная добавка от израильских врачей успешно побеждает вирусы

Израильские ученые разработали специальную биологически активную добавку (БАД), которая может помочь в борьбе с вирусами, после того как им удалось подавить репликацию вирусов в лабораторных тестах. Она содержит медь, цинк и химические вещества вделенные из фруктов.

Профессор Даниэль Сегал из школы биомедицины Тель-Авивского университета заявил: «Мы имеем смесь ингредиентов, каждый из которых уже одобрен FDA как пищевая добавка, а их комбинация ообладает свойством подавлять репликацию РНК-вирусов удивительным образом».

Но проводились исследования пока только in-vitro, то есть в лабораторных условиях, поэтому пока рано заявлять о точных результатах воздействия этих БАДов на человека.

Сегал сообщил, что тестирование в лаборатории проводилось на клетках из легких человека и других органов, а также на РНК-вирусах, в частности вызывающих грипп и простуду. Результаты показали снижение репликации вирусов по крайней мере на 50% по сравнению с обычными условиями.

Содержащиеся в БАДе цинк, медь и флавоноиды, которые входят в состав фруктов и овощей, считаются безопасными в качестве биодобавки.

«Курсор» сообщил ситуацию о коронавирусе в Израиле. По данным Минздрава, в Израиле 11 апреля зафиксировано 5777 новых случаев с подтвержденным тестом COVID-19. Распространение нового вируса Омикрон вновь обострило вопрос вакцинации.

Также передавалсь информация, что Moderna отзывает тысячи доз вакцины от COVID-19. Компания Moderna заявила, что обнаружила инородное тело в одной из доз вакцины из-за чего решила отозвать всю партию прививок. Стоит отметить, что в Modrna заявляют, что делают это из-за «избытка осторожности».