Врачи назвали характерные признаки больной печени, которые нельзя игнорировать

Чрезмерно продолжительное чувство сытости вместе с дискомфортом в животе может говорить о том, что печень больна и требует проверки.
Об этом пишут медики в журнале Eat This, Not That!
Болевые ощущения, дискомфорт справа в животе. На раннем этапе нездоровая печень обычно молчит, и появление характерного дискомфорта в области живота является знаком того, что патологический процесс очень серьезный.
Если болезненные ощущения появляются в верхней правой части живота, это может указывать на то, что печень очень больна. В таком случае нужно обязательно идти к специалисту.
Желтизна кожи, глазные белки. Развитию желтухи способствует нарушение в производстве желчи, что увеличивает в крови уровень желчного пигмента.
Потемнение мочи. Очень темная моча – это также знак избытка желчи, выделение которой – ответственная печень.
Кожный зуд. Больная печень способствует появлению кожных проблем: пигментации, красноте, сосудистой сетке. Еще один характерный симптом – это зуд.
«Если кожа начинает чесаться, появляются покраснения на ладонях и паутинные кровеносные сосуды на коже, причиной этого может быть цирроз. Кстати, человек может испытывать тошноту, слабость, терять вес», – проинформировали медики.
Устойчивая сытость. Аномальное чувство сытости, не связанное с едой, может сигнализировать о том, что печень человека увеличена.
Усталость. Беспричинная усталость и для разных типов болезней печени, подчеркивают врачи.
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Также Курсор информировал о том, что всем желающим похудеть необходимо выпивать не менее двух литров чистой воды в день.