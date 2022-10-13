Врачи назвали характерные признаки больной печени, которые нельзя игнорировать

Вовремя заметить нарушения в работе печени довольно сложно, ведь этот орган никогда не болит. И потому врачи советуют вовремя реагировать на косвенные признаки ее поражения.

Чрезмерно продолжительное чувство сытости вместе с дискомфортом в животе может говорить о том, что печень больна и требует проверки.

Об этом пишут медики в журнале Eat This, Not That!

Болевые ощущения, дискомфорт справа в животе. На раннем этапе нездоровая печень обычно молчит, и появление характерного дискомфорта в области живота является знаком того, что патологический процесс очень серьезный.

Если болезненные ощущения появляются в верхней правой части живота, это может указывать на то, что печень очень больна. В таком случае нужно обязательно идти к специалисту.

Желтизна кожи, глазные белки. Развитию желтухи способствует нарушение в производстве желчи, что увеличивает в крови уровень желчного пигмента.

Потемнение мочи. Очень темная моча – это также знак избытка желчи, выделение которой – ответственная печень.

Кожный зуд. Больная печень способствует появлению кожных проблем: пигментации, красноте, сосудистой сетке. Еще один характерный симптом – это зуд.

«Если кожа начинает чесаться, появляются покраснения на ладонях и паутинные кровеносные сосуды на коже, причиной этого может быть цирроз. Кстати, человек может испытывать тошноту, слабость, терять вес», – проинформировали медики.

Устойчивая сытость. Аномальное чувство сытости, не связанное с едой, может сигнализировать о том, что печень человека увеличена.

Усталость. Беспричинная усталость и для разных типов болезней печени, подчеркивают врачи.

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