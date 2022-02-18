Врачи назвали препараты, которые должны быть в автомобильной аптечке

Автомобильная аптечка должна находиться в доступном и видном месте. Необходимо следить за сроком годности лекарственных средств, а если водитель покупает сразу комплект, нужно ознакомиться с ее составом.

Врачи называют кровотечение одной из самых частых причин смерти в ДТП, поэтому необходимо иметь в автомобильной аптечке:

бинты разных размеров

стерильные салфетки

эластичные бинты

лейкопластырь в любом формате разных размеров, а также желательно иметь тканевый в рулоне

ножницы.

Также некоторые врачи советуют иметь жгуты, однако их не стоит применять не подготовленным людям.

Для обеззараживания нужно иметь:

антисептик с содержанием спирта

спиртовые салфетки

хлоргексидин

вода

Также стоит иметь такие препараты:

парацетамол (обезболивающие)

средства от рвоты, инфекций

сорбенты

препараты от высокого давления

Эти лекарства могут помочь при оказании легких травмах, недомагании, также чтобы остановить кровотечение. Врачи еще советуют водителям пройти курсы первой медицинской помощи.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что врач рассказал, как лечить аденоиды без хирургического вмешательства.

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