ДТП недалеко от Кфар-Канны: в ходе аварии перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

В ходе сегодняшней аварии неподалеку от Кфар-Канны перевернулся автомобиль. В результате двое молодых людей получили ранения средней степени тяжести.

В ходе ДТП неподалеку на перекрестке Мешхед, недалеко от села Канна, перевернулся автомобиль. Два человека, возрастом около 20 лет, получили ранения средней и тяжелой степени.

Вызванные на место медики и фельдшеры МАДА оказали пострадавшим первую медицинскую помощь, после чего эвакуировали их в больницу Рамбам с травмами головы и живота.

На данный момент из жизням ничего не угрожает.

Полиция проводит расследования обстоятельств происшествия.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Израиль прибыл студент из Греции и сразу же был обманут на сотни шекелей.

Студент рассказал, что таксист взял с него 700 шекелей за поездку, а квартира, которую он снял через Airbnb, оказалась запертой. Парень решил обратиться в полицию.

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