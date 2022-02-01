Врачи назвали продукты, которые вредно употреблять при гриппе

Многие прекрасно знают какие лекарства стоит принимать при заболевании, также все в курсе о соблюдении постельного режима, однако задумывались ли вы о том, какие продукты стоит исключить из рациона, чтобы ускорить выздоровление.

При простуде и гриппе в меню больного не должны попадать:

Сахар

Его употребление создаст трудности с удалением слизи из верхних дыхательных путей, ведь это та среда, которую особенно любят вирусы. Воспаление может ослабить лимфатическую систему. Поэтому пока вы больны, лучше пить несладкий чай, желательно с имбирем.

Молочная продукция

Молоко и другие молочные продукты сгущают слизь. Если вы почувствовали, что вам стало труднее дышать после их употребления, то целесообразным будет избегать употребления молочных продуктов, особенно цельного молока.

Мясо

Мясо содержит много жира, который трудно переваривать. При простуде и гриппе лучше черпать белок из яиц, а также употреблять растительные источники белка, такие как чечевица, нут, фасоль, бобы, орехи и дикий рис. Немного хумуса на кусочке хлеба из цельного зерна – действенный рецепт против гриппа.

Напитки с кофеином

Все знают, что при болезни нужно пить много воды. Обезвоживание – один из худших побочных эффектов гриппа. Поэтому важно не только пить много жидкости, но также избегать диуретиков, таких как кофеин, вызывающих частое мочеиспускание.

Алкоголь

Алкоголь может вызвать тошноту и привести организм к обезвоживанию.

Картофель фри и картофельные чипсы

Жирные продукты – чипсы, картофель фри, пицца и т.п. содержат много трансжиров и/или растительных масел. Все это угнетает иммунную систему. Жирная пища тяжело усваивается, что может вызвать тошноту.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что врачи рассказали о пользе физических нагрузок для сердца.

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