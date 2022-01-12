В Израиле стремительно растёт заболеваемость гриппом

Министерство здравоохранения сообщает о росте заболеваемости гриппом. Известно, что 3663 израильтян были госпитализированы с подтвержденным диагнозом. Среди них 1087 детей и 230 беременных женщин.
Также сообщается, что 57 пациентов с гриппом умерли. Большинство из них старше 65 лет.
Однако нет точной информации или грипп стал главной причиной наступления смерти.
Министерство здравоохранения призывает население в возрасте от 6 месяцев и старше вакцинироваться от гриппа.
Специалисты сообщают, что вакцину можно ввести и также с вакциной от коронавируса или через любое время до или после.
Заболеваемость гриппом поражает все возрастные категории. Вирус вызывает осложнения, которые могут привести к летальному исходу.
Поэтому министерство здравоохранения подчеркивает важность вакцинации против гриппа.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что медики выяснили, кому грозят осложнения при инфицировании COVID-19.
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