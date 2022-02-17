Врачи назвали продукты, которые вызывают рак

Известно, что одним из факторов развития онкологических заболеваний является питание. Поэтому необходимо следить за своим рационом.

Опасность для нашего организма представляют жаренные в масле продукты.

Особенно вреден для нас фастфуд. При жарке в масле, продукты не только теряют все витамины и полезные элементы, они также становятся вредными и в них образуются канцерогены, такие как бензпирен и гетероциклические амины.

Поэтому, если жарить еду в обильном количестве масла, можно повысить риск развития раковых клеток.

Также в список опасных для здоровья относят маринованные продукты. Они содержат большое количество нитритов, которые при соединении с продуктами разложения белка в желудке, способствуют образованию канцерогенных веществ – нитрозаминов.

Поэтому стоит минимизировать употребление такой еды.

Вред для организма несут продукты переработки мяса: ветчина, колбаса, сосиски, ведь в них содержится нитрит натрия.

Продукты переработки мяса включают ветчину, сосиски, бекон, вяленое и копченое мясо, мясные консервы. Главным фактором опасности таких продуктов для здоровья является содержание нитрита натрия.

Чтобы избежать болезней, стоит следить за своим питанием и стараться употреблять только полезную пищу.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что накопленные в реках медицинские отходы угрожают всей планете.

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