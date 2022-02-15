Накопленные в реках медицинские отходы угрожают всей планете

По словам исследователей, наиболее загрязненными медикаментами оказались реки Пакистана, Боливии и Эфиопии. Тогда как реки в Исландии, Норвегии и тропических лесах Амазонки показали лучшие результаты.

Ученые из Великобритании заявили, что фармакологические отходы сильно загрязняют реки. Так, во время последнего исследования, которое охватило 258 рек в 104 странах, выяснилось, что большое количество пресной воды загрязнено такими веществами как парацетамол, никотин, кофеин и прочими.

Во время исследования ученые взяли пробы в 1052 локациях. Загрязнение было выявлено в четверти всех тестируемых рек.

По словам экспертов, самые грязные реки были выявлены в странах с низким и средним уровнями дохода. Также загрязнение наблюдалось в районах со сточными водами, плохим управлением, но развитым фармацевтическим производством.

По словам одного из авторов исследования Джон Уилкинсон, те же противозачаточные средства, растворенные в воде, сильно влияют на развитие и размножение рыб.

А вот антибиотики в реках могут снизить эффективность уже существующих лекарств.

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