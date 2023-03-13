Врачи назвали распространенную привычку, из-за которой повышается давление

Медики рассказали, какая ежедневная привычка способна повышать давление. Речь идет о забрасывании ноги на ногу во время сидения.

В США разворачивались целые рекламные кампании по «раскрещению» ног, так как эта распространенная поза оказалась достаточно вредной для здоровья привычкой, говорят врачи. Медики заявляют, что сиденье со скрещенными ногами способно повышать артериальное давление у людей, которые имеют с этим проблемы. При этом они подчеркивают, что такая поза не приведет к критическим состояниям и необходимости вызывать скорую помощь здоровому человеку.

Врачи также напоминают, что сидение в любой позе без движения — уже плохо. Поэтому старайтесь не засиживаться, разминайте ноги хотя бы раз в час.

Скрещенные ноги не значительно, но поднимают давление. Как только поставите ноги ровно, то давление вернется в норму. Здоровый человек может и не почувствовать этого, но люди, страдающие повышенным давлением, могут ощущать значительный дискомфорт, отмечают эксперты.

Медики уточняют, что речь идет именно о скрещении в коленях, а в зоне голеней — никак не влияет на давление. Поза со скрещенными ногами также может портить осанку человека, отмечают эксперты.

Медики советуют избегать такой позы для длительного сидения. А также делать зарядку, много ходить и двигаться хотя бы 5 минут в час.

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