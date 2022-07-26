Врачи назвали самую распространенную причину рака

Американские ученые из центра исследований загрязнений окружающей среды выяснили причину развития рака у более чем 100 тысяч людей в США за одно поколение.

Врачам сложно справиться с онкологическими заболеваниями, потому что в большинстве случаев невозможно установить причину. А если причины установлены, то болезнь легче контролировать, диагностировать и применять меры профилактики.

Ученым из Environmental Working Group удалось установить самую часто встречающуюся причину появления рака. Они определили, что вредные вещества, находящиеся в питьевой воде, приводят к более чем 100 тысячам онкозаболеваний в США всего лишь за одно поколение.

Специалисты некоммерческой организации, занимающейся проведением исследований в области влияния загрязнений на окружающую среду, проанализировали воздействие на организм человека 22 канцерогенных веществ в 48 тысячах водораспределительных системах США.

Исследования подтвердили, что самый большой риск для здоровья несут мышьяк, радий и уран, которые часто попадают в питьевую воду. Эти вещества являются побочными продуктами при дезинфекции, поэтому самыми опасными считаются системы водоснабжения от подземных вод.

Даже если содержание этих веществ в воде не превышает нормы, то они все равно имеют свойство накапливаться в организме, и опасны в долгосрочной перспективе.

Ученые порекомендовали снизить риски за счет использования фильтров для воды.

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