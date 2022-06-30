Вода подорожает: с 1 июля тарифы на воду поднимут

Управление водными ресурсами заявило о повышении тарифов на воду с завтрашнего дня, 1 июля. Такое решение принято по инициативе Министерства энергии.

С 1 июля подорожают тарифы на воду. Об этом сегодня сообщили в Управлении водными ресурсами, а инициатива исходит от Министерства энергии (Еш Атид).

Об этом сообщил Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Подорожание проходит на фоне того, что несколько месяцев назад, правительство почти бесплатно начало подавать воду в Иорданию.

Ухудшение ситуации на мировом рынке топлива и соответственно увеличение стоимости электроэнергии накладывает свой отпечаток на все основные товары и услуги.

«Курсор» писал ранее, что в Израиле дорожает молоко. Министерства сельского хозяйства и финансов договорились об увеличении стоимости молочной продукции с представителями отрасли.

Также мы информировали, что в Израиле снова дорожает бензин: сколько будет стоить литр топлива. Цена на бензин определяется как обменным курсом между долларом США и израильским шекелем, так и ценой барреля нефти.

Кроме того, в августе тарифы на электроэнергию вырастут на 10-15 процентов. Стало известно о предстоящем в августе существенном повышении стоимости электроэнергии. В воскресенье, 3 июня, Управление электроэнергетики примет решение о сроках и точных тарифах.

Напомним, не только рост цен: стало известно о новой проблеме на рынке аренды жилья в Израиле. Первая в своем роде проверка качества арендуемых квартир, проведенная для Globes, рисует безрадостную картину: именно в самых дорогих городах страны предлагаются квартиры самого низкого качества.