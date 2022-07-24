Ученые раскрыли тайну самых глубоких источников воды на Земле

Самые глубокие водные источники на нашей планете могут быть не такими старыми, как предполагали ученые.

Судя по образцам, взятым глубоко под плато Колорадо, соленые остатки древних морей, которые составляют основу многих систем подземных вод, возможно, не так сильно изолированы от окружающей среды наверху.

Исследование было опубликовано в Geophysical Research Letters.

Когда исследователи попытались датировать региональный бассейн Парадокс между Колорадо и Ютой, они обнаружили, что «молодая» вода была смыта на глубину до 3-х км. Свежий приток воды мог быть обеспечен дождями, таянием снега или естественными водоносными горизонтами еще между 400 000 и 1,1 млн лет назад.

Хотя это может показаться совершенно древним по человеческим меркам, оно невероятно свежо, учитывая, что морская вода в основании бассейна Парадокс, вероятно, находилась там в ловушке в течение нескольких сотен миллионов лет.

Так откуда огромный свежей объем воды просочился так глубоко и так быстро?

«Вещи там более динамичны, чем мы думали», — говорит геолог Грант Фергюсон из Университета Саскачевана.

Неожиданные результаты основаны на особой форме изотопного датирования, которая может исследовать обширные временные рамки, намного большие, чем у радиоуглеродного датирования. Рассматриваемый изотоп — радиоактивный криптон 81, и для его распада требуется больше времени, чем для углерода. Его период полураспада можно использовать для оценки возраста воды возрастом 1,2 миллиона лет.

Применяя этот метод к пробам газа из скважин глубиной от 500 м до 2,7 км, исследователи обнаружили глубокую циркуляцию воды с поверхности. В частности, самые глубокие воды содержали относительно молодые компоненты воды, которые, по-видимому, частично разбавили более старую и более соленую воду. Это может быть не так в других системах подземных вод, но в бассейне Парадокс топография такова, что вода может легко проникать вниз.

Авторы объясняют, что около 10 млн лет назад плато Колорадо подверглось периоду широкомасштабной эрозии под своим руслом.

«По сути, разрез создавал стоки, которые позволяли воде с поверхности проникать и смывать древние сильносоленые воды в водоносных горизонтах как выше, так и ниже солевых отложений в центре системы глубоких подземных вод», — объясняет Фергюсон.

Результаты показывают, что США нужно быть гораздо более осторожными в отношении того, как они относятся к своим системам подземных вод. Если бассейн Парадокса так легко промывается, то это означает, что любые загрязняющие вещества из септических резервуаров, свалок или сельского хозяйства могут проникнуть на более глубокие уровни быстрее, чем предполагалось.

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