Врачи назвали самый бесполезный тип витаминов

Хотя важно получать как можно больше питательных веществ из своего ежедневного рациона, мы все иногда сталкиваемся с их дефицитом. Вот где на помощь приходят добавки.

Добавки — это фантастический способ убедиться, что ваше тело получает все, что ему нужно, чтобы нормально функционировать и оставаться максимально здоровым. Однако важно отметить, что не все добавки созданы одинаково. На самом деле, есть один вид витаминов, который, по мнению экспертов, вам следует полностью исключить. Хотите верьте, хотите нет, но это поливитамины, особенно жевательные.

Чтобы докопаться до сути вещей, SheFinds.com поговорили с врачом-холистом Сони Шерпой. Она рассказала, что поливитамины, как правило, не содержат достаточного количества питательных веществ, чтобы изменить ситуацию, а желейные разновидности трудно усваиваются организмом.

Жевательные поливитамины

Для многих из нас жевательные витамины кажутся идеальным решением в качестве добавок. Они должны давать нам все необходимые витамины и минералы, и они такие вкусные, что мы ели бы их как конфеты, если бы могли. Однако, многие эксперты в области здравоохранения сходятся во мнении об этих вкусных добавках в одном: они практически бесполезны, когда речь идет о пользе для здоровья. Ни поливитамины, ни жевательные витамины не являются наиболее эффективным способом получения питательных веществ. Они являются пустой тратой денег по нескольким причинам.

Хотя поливитамины могут показаться отличным способом удовлетворить суточную норму всех важных витаминов и питательных веществ, необходимых вашему организму для процветания, доктор Шерпа предупреждает, что это не обязательно так. Это потому, что это разнообразие добавок предлагает небольшую часть необходимых вам витаминов.

«По сути, содержание витаминов в поливитаминных таблетках значительно снижено, потому что эти добавки производятся в очень больших количествах, — объясняет доктор Шерпа. — Это позволяет включать небольшое количество каждого витамина, а не производить таблетки с большей концентрацией только одного или двух витаминов. Следовательно, поливитамины часто не содержат достаточного количества любого данного витамина, чтобы оказать заметное влияние на наше здоровье». Таким образом, хотя вы можете чувствовать, что обеспечиваете свое тело достаточным количеством топлива, вы вряд ли даете ему что-то полезное.

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