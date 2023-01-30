Рак можно выявить по лицу: врачи рассказали, на что обратить особое внимание

Эксперты назвали малоизвестные симптомы, которые помогут указать на рак легких. И обнаружить их можно на лице человека.
Об этом пишет healthline.
Медики объясняют, что злокачественные мутации в организме долго могут ничем себя не проявлять. Хотя уже на ранних стадиях, вмешиваясь в работу органов, рак влияет на определенный участок. Разрастаясь и проникая в соседние ткани, он вызывает сбой всего организма. Таким образом, онкология действует не спеша, а ее признаки можно перепутать с другими болезнями.
По оценкам специалистов, чем раньше обнаружат неполадки в организме, тем больше шансов у пациента на счастливый исход дела. А потому стоит обращать внимание на любые симптомы либо неприятные изменения в организме.
Существует ряд неспецифических симптомов на лице больного, которые укажут на рак легких.
Второй, по словам английских ученых, такой же редкий признак, считается резкое уменьшение зрачка.
И третий признак, который должен вас насторожить — это потоотделение одной стороны лица. Это происходит потому, что при опухоли идет ущемление нерва, проходящего от шеи.
Медики настаивают на том, что если вы обнаружили у себя хотя бы один из указанных признаков, стоит немедленно нанести визит врачу и пройти ряд соответствующих исследований.
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