Врачи назвали симптомы «кишечного ковида»

В целом, проявления симптомов COVID-19 посредством ЖКТ стали чаще встречаться во вторую волну пандемии.
Об этом информирует сайт medicalanswers.com.ua.
Ассистент кафедры гастроэнтерологии Юлия Коковина рассказала, что некоторые пациенты, которые переболели короной, обращались к гастроэнтерологу с проблемами. В частности, пациенты жаловались, что у них было недомогание, которое длилось всего день. После этого пациенты сдавали анализы, у них обнаруживали антитела.
У многих обнаружены антитела IgG, которые не ощущали других симптомов, характерных для COVID-19, но у них были жалобы на боли, характерны хроническому гастриту.
Другие симптомы «кишечного коронавируса»:
- боли в животе над пупком;
- диарея;
- тошнота, которая сопровождается повышенным артериальным давлением;
- рефлюксы;
- усиление изжоги;
- вздутие живота;
- метеоризмы;
Ранее «Курсор» информировал, что ученые выяснили, как коронавирус распространяется по организму. В новом исследовании говорится, что новый коронавирус манипулирует клетками для репликации. Исследователи говорят, что открытие может помочь в разработке методов лечения COVID-19.
Напомним, что ученые заявили, что новый штамм коронавируса передается в пять раз быстрее. Новая мутация «Омикрона» в пять раз быстрее передается, чем первая вариация, и поражает тех, кто был вакцинирован и/или раньше переболел коронавирусом.