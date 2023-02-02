Врачи назвали симптомы «кишечного ковида»

В целом, проявления симптомов COVID-19 посредством ЖКТ стали чаще встречаться во вторую волну пандемии.

Об этом информирует сайт medicalanswers.com.ua.

Ассистент кафедры гастроэнтерологии Юлия Коковина рассказала, что некоторые пациенты, которые переболели короной, обращались к гастроэнтерологу с проблемами. В частности, пациенты жаловались, что у них было недомогание, которое длилось всего день. После этого пациенты сдавали анализы, у них обнаруживали антитела.

У многих обнаружены антитела IgG, которые не ощущали других симптомов, характерных для COVID-19, но у них были жалобы на боли, характерны хроническому гастриту.

Другие симптомы «кишечного коронавируса»:

боли в животе над пупком;

диарея;

тошнота, которая сопровождается повышенным артериальным давлением;

рефлюксы;

усиление изжоги;

вздутие живота;

метеоризмы;

Ранее «Курсор» информировал, что ученые выяснили, как коронавирус распространяется по организму. В новом исследовании говорится, что новый коронавирус манипулирует клетками для репликации. Исследователи говорят, что открытие может помочь в разработке методов лечения COVID-19.

Напомним, что ученые заявили, что новый штамм коронавируса передается в пять раз быстрее. Новая мутация «Омикрона» в пять раз быстрее передается, чем первая вариация, и поражает тех, кто был вакцинирован и/или раньше переболел коронавирусом.