Врачи назвали сок, который эффективно помогает снизить давление и холестерин

Свеклу полезно есть в любом виде, но самое полезное – сырой или употреблять в виде сока, говорят врачи и советуют это средство для профилактики болезней.

Нутрициологи говорят, что в свекольном соке больше антиоксидантов, полезных нитратов, витаминов и минералов, чем в большинстве суперфудов. Исследования связывают его с лучшей работоспособностью и восстановлением. Кроме того, свекольному соку приписывают такие полезные свойства, как снижение артериального давления и холестерина.

Об этом пишет EatThis.

Ранее исследователи давали тренированным велосипедистам полстакана концентрированного свекловичного сока в день в течение шести дней и обнаружили, что их выносливость повысилась по сравнению с плацебо. Еще одно небольшое исследование с участием 20 хорошо подготовленных мужчин показало, что употребление свекольного сока за час до пробежки на четыре километра уменьшает их время в среднем на две минуты по сравнению с напитком, употребляемым плацебо.

Считается, что вещества, содержащиеся в свекольном соке, способны снизить расход кислорода, необходимого мышцам во время тренировок, и повысить эффективность мышечных сокращений.

Медики говорят, что стакан свекловичного сока в день может помочь держать кровяное давление под контролем. После потребления нитраты превращаются в химическое вещество, известное как оксид азота. Оксид азота оказывает влияние на кровеносные сосуды, расширяя их, улучшая кровоток и снижая давление крови на стенки кровеносных сосудов.

В одном исследовании люди с высоким кровяным давлением выпивали чашку свекольного сока ежедневно в течение четырех недель и наблюдали значительное снижение АД (в среднем на 7,7/5,2 мм рт. ст.).

Свекольный сок может способствовать снижению уровня холестерина – еще одного фактора риска сердечных заболеваний. Исследование 30 физически активных взрослых мужчин показало, что один-два стакана свекловичного сока ежедневно в течение 15 дней значительно повышают уровень антиоксидантов и нитратов в организме.

При этом врачи отмечают, что свекольный сок может привести к образованию камней в почках при частом употреблении. Потому пить его стоит дозировано и после консультаций с врачом.

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