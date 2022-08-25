Врачи назвали внезапный симптом инсульта, который важно не пропустить

Покалывание в ногах, спотыкания и потеря равновесия при ходьбе могут быть плохим сигналом, предупреждают медики.

Об этом сообщает издание Express со ссылкой на всемирно известную клинику Майо.

По данным исследовательского центра, две основные разновидности инсульта — ишемический и геморрагический — могут вызвать у кого-то беспокойство при ходьбе раньше, чем появятся дополнительные признаки.

Должны насторожить также внезапное головокружение и потеря координации. По словам врача Джен Анестад, это объясняется тем, что часто инсульт влияет на двигательные волокна, связанные с координацией.

Таким образом к привычной аббревиатуре, позволяющей запомнить симптомы инсульта, FAST (лицо, руки, речь и время), рекомендуют добавить еще B и E, обозначающие «баланс» и «глаза».

Врач пояснила, что мозг отвечает за все, что вы делаете. В том числе, за способность двигаться, говорить, думать, видеть, чувствовать, слышать и т. д. Так что на самом деле потеря любой из этих способностей может быть признаком инсульта.

Ранее «Курсор» писал, что медики объяснили, почему возникает звон в ушах и как с ним бороться.

Также мы информировали про мифы о раке: медики опровергли популярные утверждения.