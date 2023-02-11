Врачи определили, как выхлопные газы могут повредить мозг человека

Проблема с выхлопными газами и с их влиянием на организм, последние несколько десятилетий очень волнуют мировое сообщество.

Ученые длительное время пытаются доказать, что загрязнение воздуха, связанного с дорожным движением, повышает риск развития деменции. В связи с этим было доказано, что риск развития головокружительного состояния увеличивается на 3% на каждый микрограмм на кубический метр (мкг/м3) дорожного загрязнения. А теперь и вовсе ученые доказали, что выхлопные газы дизельного топлива повреждают мозг.

Подробнее об этом информирует журнал Neurology.

К слову, этот же факт не предполагает ничего хорошего для людей, которые живут с основными дорогами, поскольку там люди чаще остальных вдыхают выхлопные газы. Ученые определили, что вдыхание дизельных выхлопов всего за два часа может привести к снижению функциональной связи мозга. Также отмечаются проблемы с мышлением, работоспособностью, а еще возникают симптомы депрессии. Однако, все эти изменения были временными, поскольку часть участников эксперимента вернулась к нормальной жизни после участия в исследовании.

Автор исследования профессор Крис Карлстен из Университета Британской Колумбии, Канада, сказал: «На протяжении многих десятилетий ученые полагали, что мозг может быть защищен от вредного воздействия загрязнения воздуха. Это исследование, первое в своем роде в мире, дает новые доказательства, подтверждающие связь между загрязнением воздуха и когнитивными способностями».

Ранее «Курсор» информировал, что ученые рассказали, где можно пересидеть ядерную зиму. Так была озвучена теория, что ядерную войну можно будет пересидеть на некоторых удаленных островах. Ученые отметили, что самые безопасные места — Австралия, Новая Зеландия, Исландия, Соломоновы острова и остров Вануату.