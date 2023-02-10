Ученые рассказали, где можно пересидеть ядерную зиму

По словам ученых из новозеландского Университета Отаго и научной группы Adapt Research, ядерную войну можно будет пересидеть на некоторых удаленных островах. Они отметили, что самые безопасные места — Австралия, Новая Зеландия, Исландия, Соломоновы острова и остров Вануату.

Ученые изучили, как может повлиять серьезная катастрофа, уменьшающая количество солнечного света на мировые сельскохозяйственные системы. В частности, они проанализировали ядерную войну, извержение супервулкана или удар астероида.

В результате исследования выяснилось, что Австралия, Новая Зеландия, Исландия, Соломоновы острова и Вануату смогут максимально сохранить объемы производства продовольствия, если сократится количество солнечного света и произойдет падение температуры.

По словам ученых, больше всего от ядерной зимы пострадает Северное полушарие нашей планеты.

«Гипотеза состоит в том, что островные государства, особенно в Южном полушарии, обычно меньше страдают от глобальных катастроф», — заявили они.

Ранее Курсор писал, что эксперты рассказали, как можно укрыться от ядерного взрыва. Ядерное оружие — это одно из самых мощных существующих видов оружия.