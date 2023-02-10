Ученые выяснили, почему коты любят прятаться в коробки

Учёные из университета Утрехта выяснили, с чем связана любовь кошек к коробкам. Результаты исследования показали, что коробки помогают животным снять стресс и снизить уровень агрессии.
Об этом сообщает Аpplied animal behaviour.
Выяснилось, что большая часть котов чувствуют себя в коробках в безопасности. С научной точки зрения это объясняется тем, что тесное пространство позволяет мозгу животных активнее выделять эндорфины.
Коробки позволяют домашним питомцам не только расслабиться, но и перестать тревожиться. Также это способствует снижению общего уровня агрессивности животного.
Кроме того, коробка может помочь кошкам адаптироваться в новом доме значительно быстрее. Учёные заявили, что если у животного нет своей собственной «зоны комфорта» в виде коробки, то питомец будет адаптироваться к новым хозяевам и условиям в два раза медленнее.
Как сообщал Курсор, коты могут помочь в расследовании преступлений.
Также Курсор писал о том, что кот, которого посадили на диету, придумал способ выпрашивать еду.
Напоминаем, что ученые рассказали, почему кошка выбирает себе одного хозяина в доме.