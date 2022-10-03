Врачи подсказали, сколько мяса нужно есть для здорового сердца

Фонд Сердца в Новой Зеландии опубликовал рекомендации по употреблению красного мяса и курицы.

Главный советник фонда по вопросам питания Дэйв Монро напомнил, что более ранние исследования говорят о вреде употребления большого количества красного мяса.

Об этом пишет dpchas.

Однако в небольших пропорциях оно может стать частью здоровой диеты. По результатам исследования, употребление менее 350 граммов необработанного красного мяса в неделю снижает риск возникновения сердечных заболеваний и инсульта, отмечают специалисты.

Однако каждые дополнительные 100 грамм этого продукта в день, превышающих рекомендуемый уровень, связаны с повышением риска инсульта на 12%.

Монро сообщил, что для сердца могут быть полезны и белковые «заменители» красного мяса: нут, соя, орехи. Они способствуют снижению уровня холестерина.

Что касается курицы — она ​​нейтральна для здоровья. Употребление ее в пищу не наносит вреда, но оно и не имеет особых преимуществ.

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