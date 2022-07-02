Врачи предупредили: отсутствие рыбы в рационе опаснее курения

К такому неожиданному выводу пришли исследователи из Канады. По их данным, нехватка жирных кислот Омега-3 сокращает продолжительность жизни даже больше, чем вредные привычки.

Ученые пришли к выводу, что если человек не употребляет регулярно жирную рыбу, то его продолжительность жизни может сократиться больше, чем при курении. Потому исследователи из Канады призвали всех ввести этот продукт в свой рацион.

Об этом пишет medikforum.

По мнению ученых, нехватка жирных кислот Омега-3 в диете сокращает продолжительность жизни сильнее, чем курение. Исследование показало, что если вредная привычка, связанная с табаком, сокращает продолжительность жизни, в среднем, на 4 года, то отсутствие в рационе достаточного количества жирных кислот, встречающихся в таких видах рыбы, как форель или селёдка, уменьшает её на 5 лет.

Медик отмечают, что жирные кислоты известны своим полезным воздействием на сердце, они также сокращают количество сгустков крови. Если в организме человека отмечается уровень этих жирных кислот от 8% и выше, то он считается хорошим, средним — от 4% до 8%, а низким — менее 4%.

Авторы исследования отмечают, что в Японии, где среднестатистический уровень жирных кислот Омега-3 у населения значительно выше 8%, ожидаемая продолжительность жизни на 5 лет больше, чем даже в США. А там уровень кислот Омега-3 у среднего человека ниже 5%.

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