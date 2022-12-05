Врачи рассказали, чем обернется переедание ряда популярных продуктов

Переедание плохо влияет на ваш организм в любом случае. А злоупотребление одним и тем же продуктом может привести к целому ряду проблем со здоровьем.

Употребление даже полезных продуктов в большом количестве может нанести больше вреда, чем пользы. Специалисты рассказали, как наше тело будет реагировать на ежедневные продукты, когда мы съедим их слишком много.

Об этом пишет 5-Minute Crafts.

Банан как один из самых популярных фруктов в мире довольно часто присутствует в нашем рационе. Это отличный продукт для утоления голода, улучшения работы желудка и поддержки сердца. Но переедание бананов может привести к повышению уровня калия в крови, что широко известно как гиперкалиемия. Основными симптомами являются боли в животе и грудной клетке, тошнота, рвота, мышечная слабость.

Молоко богато кальцием, который является основным компонентом для поддержания здоровья костей. Употребление слишком большого количества молочных продуктов может привести к образованию прыщей или проблемам пищеварительной системы. Избыток кальция в организме может быть вреднее, чем казалось. Есть даже риск повреждения почек.

Соль важна для организма, но лишь дозированно. Этот минерал помогает телу сокращаться и расслаблять мышцы, создает баланс между питательными веществами и водой, которую мы ежедневно потребляем. Но чрезмерное потребление соли может привести к отекам разных частей тела.

Картофель богат клетчаткой и помогает организму долго ощущать сытость. Согласно исследованиям, чрезмерное потребление этой пищи может легко привести к гипертонии или высокому кровяному давлению.

Ранее Курсор писал про продукты, от которых лучше отказаться во время стресса. Ученые считают, что питание может повлиять на уровень стресса, поэтому назвали продукты, которые лучше исключить из рациона во время повышенной нервозности.