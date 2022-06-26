Ученые объяснили, чем может обернуться сидячий образ жизни

Физическая активность продлевает нашу жизнь и улучшает ее качество. Потому люди, которые большую часть дня проводят сидя, больше подвержены целому ряду болезней.

Канадские ученые выяснили что люди, которые работают в сидячем положении и проводят таким образом большую часть своей жизни, больше склонны к инсульту.

Об этом пишет korrespondent.

Исследователи из Университета Калгари проанализировали данные о здоровье и образе жизни 143 тысяч человек старше 40 лет, которые ранее не страдали инсультом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком. Состояние здоровья участников исследования отслеживалось в течение девяти лет.

Из всех участников исследования инсульты случились почти у трех тысяч человек. У участников моложе 60 лет с низкой физической активностью, которые находились в сидячем положении больше восьми часов, риск инсульта был выше в 4,2 раза, чем у тех, кто так проводил время меньше четырех часов. Именно такое количество времени, по мнению экспертов, допустимо для работы или отдыха без движения.

Если вам приходится сидеть на одном месте по долгу службы, обязательно делайте перерывы хотя бы раз в минут 40-50. Небольшие физические нагрузки, приседания, наклоны могут вас уберечь от беды.

«Курсор» ранее писал, что ученые определили молекулу, которая может помочь лекарствам заменить тренировки.

Мы ранее информировали, что алкогольные напитки могут стать причиной развития рака кишечника.