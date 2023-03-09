Врачи рассказали, как распознать смертельную форму бессонницы

Помимо основных признаков, у роковой семейной бессонницы есть ряд других симптомов.

Одна из форм бессонницы, называемая «роковой семейной бессонницей», может привести к смерти, как случилось с 16-летним подростком. Врач-невролог и сомнолог поделилась признаками, которые могут указывать на эту редкую форму бессонницы.

Об этом пишет «Womanlife«.

По словам экспертов, главным признаком является полная неспособность заснуть и невозможность реагировать на снотворное из-за изменений структуры мозга, вызванных болезнью.

«Сначала развивается бессонница, затем появляются ее последствия: панические атаки, галлюцинации. Если мы говорим о семейной роковой бессоннице, то после нескольких месяцев тяжелой бессонницы развивается полная неспособность спать, затем органические нарушения нервной системы, после чего человек умирает», — говорит специалист.

Так, врач-сомнолог поделился информацией о том, что помимо основных признаков, роковая семейная бессонница также может сопровождаться другими симптомами, такими как избыточное потоотделение, гормональные нарушения и изменение диаметра зрачков.

Эксперт подчеркнул, что данное заболевание появляется только в подростковом возрасте и является унаследованным. По словам врача, заболевание продолжает прогрессировать, и состояние пациента ухудшается на каждой последующей стадии.

К сожалению, как объяснила сомнолог, не существует лечения от этой болезни. Использование снотворных препаратов не дает эффекта, так как механизм сна и зона мозга, отвечающая за сон, подвергаются изменениям. Просто говоря, мозг не может заснуть. Согласно Царевой, это крайне редкое заболевание, которое встречается всего в 40 семьях по всему миру.

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