Засыпать в течение 5 минут опасно для здоровья – эксперт рассказал, как правильно это делать

Нужно беспокоиться не только о продолжительности сна.

Эксперт по сну доктор Софи Босток утверждает, что засыпание менее чем через пять минут после того, как легли в постель, может быть «плохим признаком».

Об этом сообщает LadBible.

Она предупредила, что, хотя семь-девять часов сна важны, это не единственное, о чем нужно беспокоиться, когда дело доходит до сна. Например, если вам требуется менее пяти минут, чтобы заснуть, когда ваша голова касается подушки, то вы, вероятно, лишены сна.

«Если вы засыпаете, как только ваша голова касается подушки, это очень часто является признаком недосыпания. Если вы засыпаете в течение пяти минут после того, как легли в постель, есть вероятность, что вам может быть полезно немного больше поспать», – заявил эксперт.

В среднем взрослому человеку нужно от семи до девяти часов сна, а среднему ребенку — от 9 до 13 часов. Идеальное время среднем взрослому человеку нужно от семи до девяти часов сна, а среднему ребенку — от девяти до 13 часов.

«Но если это регулярно занимает более получаса, возможно, стоит обратить внимание на свои привычки сна», – поделилась Босток.

Также она добавила, что чтение соцсетей или просмотр сериалов точно не помогает правильно уснуть.

«Когда мы устаем, мы очень подвержены прокрастинации сна, поэтому старайтесь принимать решения о сне, когда вы не устали», – добавила она.

По словам эксперта, ложиться спать нужно тогда, когда человек начинает чувствовать, как его веки становятся «тяжелыми» и «немного гудящими».

Также «Курсор» сообщал, как недосыпание влияет на лицо.