Врачи рассказали, как снизить холестерин всего за несколько часов

Недавние исследования показали, что бразильский орех оказывает положительное влияние на уровень холестерина в крови.

Об этом пишет «Мedicalanswers«.

Специалисты, проводившие исследование, обнаружили, что бразильский орех, богатый мононенасыщенными жирами, обладает уникальным гиполипидемическим эффектом, который наблюдался в течение нескольких часов после его употребления. Каждого испытуемого тестировали четыре раза в рандомизированном перекрестном исследовании после употребления разных порций бразильского ореха: 0,5, 20 или 50 г.

У всех добровольцев брали кровь на анализ после одного, трех, шести, девяти, 24 и 48 часов употребления орехов, а также через пять и 30 дней. Исследователи проанализировали образцы на содержание общего холестерина, липопротеинов высокой и низкой плотности (ЛПВП и ЛПНП), триглицеридов, селена и других ключевых показателей.

Результаты исследования показали значительное повышение уровня селена в плазме крови через шесть часов после еды. Уровни ЛПНП были значительно ниже, а ЛПВП значительно выше через девять часов после употребления 20 или 50 г орехов. Через 30 дней такой диеты было выявлено заметное повышение уровня ЛПВП (на 32%) и снижение концентрации ЛПНП (на 23%). В итоге исследователи пришли к выводу, что употребление порции бразильского ореха действительно может улучшить липидный профиль сыворотки крови.

«Курсор» писал о 6 видах овощей, которые приносят больше вреда, чем пользы. Исследования показывают, что не все овощи одинаково полезны. Некоторые из тех, что считаются крайне полезными, на самом деле могут быть не такими. Речь идет о картофеле, свекле, петрушке, горохе, помидоре и баклажанах. Врачи утверждают, что эти продукты полезны, но вреда человеческому организму они приносят больше.

Читайте также: как снизить артериальное давление — медики назвали топ-7 продуктов.