Врачи рассказали о причинах заикания у детей и как это лечить

Независимо от того, имеет ли заикание временную или постоянную природу, родители должны знать о нем как можно больше и помогать ребенку в его преодолении.

Врачам не известна единая причина, которая вызывает нарушение речи, однако есть ряд факторов, которые могут спровоцировать заикание:

генетика

неврология

возраст

другие нарушения речи.

В первую очередь нужно обращаться к врачу, который проведет обследование и примет решение нужно ли лечение и назначит его.

Также можно заниматься с ребенком в домашних условиях.

В первую очередь нужно следить за собственной речью и подавать пример ребенку. Разговаривайте четко и спокойно, делайте паузы.

Проводите больше времени с ребенком, ведь заикание также имеет психологические причины.

Спокойное времяпровождение и режим.

Не ругайте ребенка и никогда не унижайте. Выбирайте способы, которые посодействуют ребенку успокоиться без замечаний.

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