Врачи рассказали о причинах заикания у детей и как это лечить

Врачам не известна единая причина, которая вызывает нарушение речи, однако есть ряд факторов, которые могут спровоцировать заикание:
- генетика
- неврология
- возраст
- другие нарушения речи.
В первую очередь нужно обращаться к врачу, который проведет обследование и примет решение нужно ли лечение и назначит его.
Также можно заниматься с ребенком в домашних условиях.
В первую очередь нужно следить за собственной речью и подавать пример ребенку. Разговаривайте четко и спокойно, делайте паузы.
Проводите больше времени с ребенком, ведь заикание также имеет психологические причины.
Спокойное времяпровождение и режим.
Не ругайте ребенка и никогда не унижайте. Выбирайте способы, которые посодействуют ребенку успокоиться без замечаний.
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