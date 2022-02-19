Ученые заявили, что привлекательность людей может зависеть от иммунитета

Согласно выводам американских ученых, иммунитет, который предается генетически и влияет на потомство, может диктовать наше восприятие красоты.

Ученые из США выяснили, что есть связь между внешностью и уровнем иммунитета. Для этого 159 участникам полностью проверили иммунитет и состояние здоровья.

Другие 500 человек оценивали их фотографии на специальном сервисе. Как оказалось, люди с более высоким бактериальным иммунитетом казались «оценщикам» более привлекательными. А вот общее состояние здоровья, на удивление, куда меньше влияет на показатель красоты.

Примечательно, что мужчины с наиболее функциональными NK-клетками (естественными клетками иммунной системы), имеют более высокий коэффициент привлекательности.

А вот привлекательные женщины же отличались более медленным ростом бактерий в организме, что связано с уровнем минералов, глюкозы и антител.

Также мы писали, что ученые рассказали, какую пользу приносят ночные кошмары. Ученые из Женевского университета смогли выяснили, что ночные кошмары приносят только пользу. Такие сны испытывают нервную систему человека.

Кроме того, Курсор сообщал, что ученые рассказали о влиянии просмотра медиаконтента перед сном. В новом исследовании изучалось, как на сон может повлиять просмотр медиаконтента — фильмы, телевидение или видео на YouTube, серфинг в интернете или чтение книг при помощи электронных устройств.

Еще напомним, что исследователи проводят тестирование новой технологии сканирования сердца.

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