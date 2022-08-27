Врачи рассказали о вреде баклажанов: кому стоит от них отказаться

Врачи не советуют злоупотреблять баклажанами, поскольку это может быть вредно для здоровья.

Многие употребляют баклажаны с целью похудеть, поскольку это низкокалорийный продукт. К тому же в его составе присутствуют витамины группы B, витамин С, РР и каротин, а также такие необходимые организму минеральные вещества, как калий, железо, кальций, магний, натрий и фосфор. Тем не менее, он полезен далеко не всем.

Об этом сообщает «ТСН».

Так, к примеру, баклажаны рекомендуют употреблять при сахарном диабете и после перенесенного инсульта. А вот людям, у которых есть проблемы с суставами, артритами и артрозами, этот овощ противопоказан.

Все потому что баклажаны относятся к семейству пасленовых и содержат алкалоиды, которые могут вызвать воспаление у вышеуказанной категории людей.

Ко всему прочему, у перезрелых баклажанов может быть много соланина, который, как известно, вызывает возбуждение, а затем угнетение нервной системы, разложение эритроцитов.

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