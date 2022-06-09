Врачи рассказали об эффективном способе похудеть

Эксперты утверждают, что наш организм как «пружина», поскольку чем больше мы себя истощаем пищевыми ограничениями и сильными физическими нагрузками, тем сильнее получается «отдача».

Для того, чтобы избежать плохих последствий от попыток похудеть, врачи советуют придерживаться четырех простых правил:

1. При похудении не стоит убирать из рациона привычные и комфортные для вас продукты.

2. Не «наказывайте» себя за срывы.

3. Не стоит спешить сбросить большой вес в короткие сроки.

4. Сперва пройдите лечение от болезней, если они у вас есть.

Не забывайте, что любые изменения в режиме это стресс для организма.