Врачи рассказали об эффективном способе похудеть

Врачи рассказали о простых правилах, которые помогут лишиться лишнего веса раз и навсегда.
Эксперты
утверждают, что наш организм как «пружина», поскольку чем больше мы себя истощаем пищевыми ограничениями и сильными физическими нагрузками, тем сильнее получается «отдача».
Для того, чтобы избежать плохих последствий от попыток похудеть, врачи советуют придерживаться четырех простых правил:
1. При похудении не стоит убирать из рациона привычные и комфортные для вас продукты.
2. Не «наказывайте» себя за срывы.
3. Не стоит спешить сбросить большой вес в короткие сроки.
4. Сперва пройдите лечение от болезней, если они у вас есть.
Не забывайте, что любые изменения в режиме это стресс для организма.
Кроме того, наш сайт писал, что медики подсказали, как лечить пищевое отравление. Пищевое отравление трудно игнорировать. Симптомы включают спазмы и боль в животе, рвоту и/или диарею, которые могут быть водянистыми или кровавыми и будут варьироваться в зависимости от причины инфекции.
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Автор материала:
Кати Адхам