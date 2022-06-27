Врачи рассказали, почему не советуют мужчинам употреблять мяту

Отвар из этой травы, содержащей фолиевую кислоту, эфирные масла, и массу полезных элементов, пьют от бессонницы и головной боли, для улучшения пищеварения и для снижения давления. Однако все хорошо в меру, говорят врачи. Злоупотребление мятой чревато для мужчин.

Об этом пишет 5-tv.

Как рассказала диетолог и фитнес-тренер Мария Волынкина, частое употребление лечебного напитка снижает уровень тестостерона — основного мужского гормона. Из-за этого может начать повышаться уровень женского гормона — эстрогена. Вследствие таких гормональных изменений у мужчины начнет уменьшаться количество волос на теле, увеличится грудь или проявятся другие признаки женственности.

Кроме того, из-за седативного эффекта перечной мяты может снизиться сексуальная активность мужчины. А в сочетании с чаем, в котором содержатся обладающие дубильными свойствами танины, мята способна снизить подвижность сперматозоидов, вызвав проблемы с зачатием.

Суточная норма мятного отвара для мужчин — 400 миллилитров, подытожила Мария Волынкина. Превышать эту дозу нельзя, чтобы не спровоцировать проблемы.

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