Врачи рассказали, в чем опасность домашних тонометров

Проблемы с давлением касаются многих людей, особенно зрелого возраста, но не всегда стоит полагаться на контроль давления бытовым прибором.

Медики настаивают, что важно контролировать свое артериальное давление, особенно при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Это одна из главных профилактических норм при гипертонии.

При этом использование домашних тонометров несет в себе скрытые риски, пишет Novosti.info.

Канадские исследователи из Университета Альберты внимательно изучили все нюансы и пришли к выводу, что метод домашнего контроля АД эффективен только при строгом условии, что прибор проверен и его измерения максимально точны.

Не прошедшие поверку бытовые тонометры могут давать существенную погрешность, а это, в свою очередь, может привести к неправильной оценке ситуации и выборе неверной стратегии лечения, сообщили специалисты.

Эксперты провели масштабные наблюдения и оценивание домашних тонометров. Итоги наблюдений оказались ожидаемыми: в 70% случаев погрешность составляла в пределах 5 мм ртутного столба, а в 30% – 10 мм ртутного столба и выше.

Пациенты сообщают врачам показания домашних приборов, и врачи полагаются на эти данные, как более точные за счет постоянного и многократного контроля давления. В клинике обычно ограничиваются единоразовым контролем давления во время приема в клинике.

«Таким образом возникает большое отклонение от точных показателей, из-за чего серьезность заболевания может быть значительно недооценена или переоценена», – рассказали исследователи.

Как показали наблюдения, точность измерения бытовым прибором контроля АД находится под влиянием множества факторов: движений рук, разговора во время измерения, неправильно застегнутой манжеты, стресса или эмоционального состояния. И в дополнение к этому — погрешность самого прибора.

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