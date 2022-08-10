Врачи назвали напиток, который втрое повышает риск инсульта

Ученые утверждают, что даже слабое или умеренное употребление алкогольных напитков повышает кровяное давление и шансы получить инсульт.

В научном исследовании приняли участие британские и китайские ученые, наблюдавшие за 500 тыс. человек в течение десяти лет.

Статистика показала, что даже стакан — два вина выпитые за день увеличивают риск возникновения инсульта более чем на треть.

По словам профессора Дэвида Шпигельхальтера из Кембриджского университета, одна-две порции напитка (даже вина) в день могут повысить риск инсульта на 10-15 процентов. А те, кто употребляет четыре или более порции напитков в день, могут увеличить риск на 35 процентов.

Исследование исходило из того, что один напиток определяется как один маленький бокал вина, бутылка пива или одна порция крепких напитков.

Исследование также не выявило доказательств того, что легкое или умеренное употребление алкоголя имеет защитный эффект, другими словами, снижает риск инсульта. Потому врачи советуют не доверять таким утверждениям. Они подчеркивают, что оптимальным для вашего здоровья является полный отказ от спиртных напитков.

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