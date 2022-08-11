Врачи пояснили, почему давление нужно мерять на двух руках

Точность измерения давления поможет не только вовремя выявить склонность пациентов к гипертонии, но и спасти жизни. Оказалось, что большинство людей и даже врачей измеряет АД неправильно.

Большой процент взрослого населения планеты страдает от гипертонии или повышенного артериального давления (АД). Согласно нормам, повышенным считается давление, при котором верхнее значение или показатель систолического давления поднимается выше 130 мм ртутного столба, а нижнее давление — выше 80. Гипертония является предвестником болезней сердца, в том числе инсультов.

Согласно исследованию, измерять АД важно на обеих руках, сообщает heart.org.

В настоящее время врачи практикуют измерение АД на левой руке с интервалом в одну минуту несколько раз, определяя среднее значение и принимая его за точное. Однако своевременная диагностика и вовремя начатое лечение помогает спасти жизни, поэтому важно правильно и максимально точно измерять давление.

К важным выводам пришли британские ученые из университета Эксетера, доказавшие, что измерять давление нужно не на одной руке, а на двух. При этом выбирать нужно не средний, а самый высокий показатель из трех измеренных с некоторыми интервалами.

В 2019 году проводились исследования, после которых были даны рекомендации измерять АД на двух руках. Потом рука с высшим давлением становилась основной в последующих измерениях.

Последние наблюдения, проводившиеся британскими учеными, выявили важный факт, что 12% людей с гипертонией не подозревали о ней, поскольку измеряли давление только с левой руки. Выводы сделаны на основании контроля медицинских карт около 53 000 пациентов со средним возрастом в 60 лет.

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